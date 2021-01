David Bettoni, t écnico francés del Real Madrid , defendió el comportamiento de Sergio Ramos, a quien no ve que le afecte en nada la situación estancada de su renovación , apuntó que su malestar es por las molestias de rodilla que le impiden jugar y afirmó que "nadie puede dudar" del capitán.

"Veo al Sergio que conozco desde hace cinco años. Un capitán con buen corazón, siempre por delante cuando pasa algo, es un gran profesional y nadie puede dudar de esto. Es verdad que está molesto porque no entrena, no juega y siempre quiere competir, estar con el equipo. Veo a un Sergio normal, nada diferente", manifestó.

Bettoni desligó la situación de Ramos con el club de lo deportivo, defendiendo que en nada afecta en el trabajo del futbolista no haber renovado a cinco meses de la finalización de su contrato. "Sinceramente no me preocupa", dijo. "Veo a Sergio cada día, está en su proceso de recuperación y es un gran profesional, nuestro capitán".