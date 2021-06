"Pasé un mal rato. Yo a Sergio lo quiero como hijo. Lo traje en 2005. Claro que lo siento. Esta no es una despedida de Ramos, volverá, esta es su casa. Me ha pasado con otros jugadores. Le quiero como si fuera mi hijo y le deseo lo mejor. No voy a hablar aquí de quién tiene la razón y quién no. No hay matices", explicó.