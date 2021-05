Real Madrid se juega LaLiga y Eden Hazard no estará por lesión

Eden Hazard no estará disponible para el partido más importante de LaLiga para el Real Madrid que este fin de semana se juega el campeonato con el Atlético de Madrid . El futbolista belga presenta molestias físicas y no entrenó con el equipo por lo que romperá una racha de cinco partidos consecutivos con actividad, sellando así una temporada en la que apenas pudo disputar 14 encuentros en 38 jornadas.

"Algo tiene. Poca cosa, pero no queremos arriesgar, como siempre. Si no entrena hoy con el equipo es porque le pasa algo. Ya está. Mañana no va a estar", explicó en conferencia de prensa el entrenador Zinedine Zidane.