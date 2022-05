Javier Aguirre advierte que Osasuna no le va a regalar nada al Mallorca

"Veo que el futbol tiene esas cosas, nadie puede decir que el Rayo vino regalar nada, pudo ganar el partido, compitieron, pelearon, ya estaban con el objetivo cumplido, eso habla de los difícil que es la Liga española, Osasuna no nos va regalar nada, yo creo que Alavés no le va a regalar nada al Cádiz, y no creo que Espnayol le regale nada al Granada, tenemos que hacer los deberes nosotros y no esperar nada de nadie", indicó.