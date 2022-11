Javier 'Vasco' Aguirre: "Lo que dice el acta sobre mi expulsión es mentira"

"Veré el partido desde arriba y, la verdad se ve muy bien, pero a mi me pagan por estar abajo, no en un palco o en la oficina. Una sanción preventiva por salir en algún momento de mi zona técnica en el campo me parece perfecto, como ante el Sevilla, pero no una expulsión por algo que no dije. Y yo respeto a los árbitros, así que aguantaré una sanción injusta por la redacción del acta", aseguró.