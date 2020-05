¡Imperdibles! Los partidos clave en la recta final de LaLiga

LaLiga volverá la semana del 8 de junio y te presentamos los partidos más importantes que no te puedes perder en la recta final del campeonato.

Sevilla vs Betis – Jornada 28

Real Madrid vs Valencia – Jornada 29

Real Sociedad vs Real Madrid – Jornada 30

Sevilla vs Barcelona – Jornada 30

Barcelona vs Atlético – Jornada 33

Real Madrid vs Villarreal – Jornada 37

En la Jornada 37 tenemos este gran duelo, además del Real Sociedad vs Sevilla y el Getafe vs Atlético de Madrid en una fecha clave para la lucha por puestos europeos y, por supuesto, en la que Los Blancos no pueden tropezar para soñar con el título.