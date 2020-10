Héctor Herrera confesó sentirse triste cuando ve que no será parte del cuadro titular del Atlético de Madrid en algún partido, situación que por iniciativa propia digiera rápido para que no le afecte.

"Eso se lo debo preguntar al profe, tanto yo como ustedes (risas)… cuando ves que no estás en el once es difícil porque uno tiene siempre la ilusión de jugar, de participar, es como cuando le dices a un niño que no puede jugar.

"Lo sigo viendo como una pasión, que me divierte y que amo hacer, cuando veo que no voy a jugar me pongo un poco triste, pero sé que es parte de mi trabaja, de decisiones, que no todos podemos jugar, soy rápido para asimilar las cosas, intento ser positivo y preparado por si me toca entrar".