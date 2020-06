Fassi cree que mal momento del Napoli arrastra a 'Chucky' Lozano

Hirving Lozano está condenado a no jugar más con el Napoli de Gattuso , que ni con cinco cambios lo contempló para jugar la Coppa frente a Inter de Milán. Ante el momento difícil, Andrés Fassi hace un análisis futbolístico y cree que la baja de juego del club arrastra al Chucky y a sus compañeros.

“Hirving, como todos los demás compañeros, porque Nápoles no ha tenido las actuaciones como las había tenido el año pasado, se le ha hecho muy difícil. Lo que hablamos con él permanentemente es que siga confiando en sus capacidades, sigue siendo llamado a ser de los mejores volantes-extremos del futbol europeo, lo va a demostrar en la selección de México y no me cabe la menor duda que pronto Hirving tomará la confianza que necesita en su equipo”, dijo a TUDN en exclusiva.