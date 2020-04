Ceballos coquetea con el Barcelona y Quique Setién

“No he tenido la fortuna de que me pueda llegar a entrenar”, recordó al medio Dazn cuando Setién llegó al Betis y él partió de la escuadra verdiblanca para fichar con el Real Madrid en el verano del 2017.

“La filosofía de Setién me parece espectacular y creo que ahora mismo está en un club en el que puede triunfar por sus ideas. Se ve un entrenador con sus ideas claras. Me quedan muchos años por delante y por qué no algún día podamos cruzarnos”, agregó.