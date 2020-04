¡Maestro! Braithwaite elogia a Javier Aguirre tras coincidir en el Leganés

Braithwaite habló sobre cómo se gestó su fichaje por el FC Barcelona y señaló que en principio pensó que era un rumor más, al grado de que no le avisó a su esposa.

"Había escuchado del interés del Barcelona, pero me propuse a esperar. No había razón para decirle a la gente de mi entorno porque me quería mantener concentrado", explicó Braithwaite, de 28 años.