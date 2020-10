El Barcelona no sale de una y ya está en otra problemática , ahora legal, pues Boca Juniors anunció que tomará acciones en su contra debido al caso de Santiago Ramos Mingo , juvenil de 18 años que salió de la cantera xeneize alegando no tener contrato para unirse a las inferiores del cuadro catalán .

"Entramos en juicio con Barcelona por Ramos Mingo. Es una barbaridad lo que pasó , de muy mal gusto. Boca es más grande que Barcelona y hay cosas que no pueden pasar. Lo que pasó ahí es que la directiva anterior lo trató muy mal, no sé si hubo un representante ahí", agregó el dirigente en entrevista para Late.

La dirigencia de los 'azul y oro' ya se había pronunciado al respecto, dando a entender que el futbolista tenía contrato vigente con ellos, de lo contrario no habría podido ser inscrito a la Copa Libertadores según los estatus de Conmebol.

"Es nuestro pensamiento. No estamos dispuestos a que nadie haga cosas incorrectas, lo que pasó es una barbaridad. Este jugador tenía un seguimiento y, por los informes, era de elite. Creo que Barcelona no se va a llevar un jugador que no tenga posibilidades, ¿no? Nos pareció de muy mal gusto lo que hicieron", añadió Ameal.