    LaLiga

    Betis le propone a Mohamed Salah un "ultimo baile"

    E delantero egipcio que anuncio que dejará al Liverpool al final de la campaña.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Betis le propone a Mo Salah un "ultimo baile"

    Mo Salah recién anunció que esta es su última campaña en el Liverpool y menos de 24 horas más tarde ya le empiezan a rondar los pretendientes.

    Y el primero que ha tirado el anzuelo es el Betis de la LaLiga y lo ha hecho sin pena, prácticamente con descaró.

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    Publicó una foto del 2024 donde aparecen el arquero Adrían San Miguel, ex compañero suyo con The Reds, y el propio Mo con una playera verdiblanca del club.

    Ambos muy sonrientes. La espalda de la camiseta la sostienen entre los dos y se ve el número 11, y el nombre del egipcio. El mensaje que acompaña la imagen en X es significativo: " One last dance, Mo 😉❤️".

    El Diario AS de España recuerda que la foto es de cuando Liverpool y Betis jugaron un amistoso en los Estados Unidos en el que los dos vieron acción.

    Salah acertó decir en esa ocasión sobre la playera, " es muy bonita" y el arquero ya le hacía llegar un mensaje similar al de hoy, "acaba contrato el año que viene” dijo.

    Se sabe que Salah, de 33 años, buscará acomodarse en un último gran equipo que significa gran contrato, pero quien sabe si al final de cuentas, como recuerda AS, con la posibilidad de un Betis en Champions League (marcha en quinto sitio de LaLiga), podamos ver a un " Faraón" en Andalucía.

    Video Resumen | Liverpool no tuvo piedad del Galatasaray y se instala en Cuartos de Final
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