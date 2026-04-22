Mundial 2026 A 50 días del Mundial 2026, estos son los jugadores de México con 50 o más partidos Estos son los jugadores con al menos medio centenar de partidos disputados con la camiseta del Tricolor.

Video A 50 días del Mundial 2026, estos son los jugadores de Selección Mexicana con 50 o más juegos

A 50 días del Mundial 2026 para que se juegue en México, Estados Unidos y Canadá, hacemos un recuento de los jugadores de la Selección Mexicana que cuentan con esta cifra de partidos disputados, o más, con la camiseta del conjunto nacional.

Cada vez más cerca de que se dé la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de la FIFA, hay elementos que cuentan con jerarquía no sólo por su calidad futbolística, pues también va de la mano su recorrido internacional con el Tricolor.

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Si bien Andrés Guardado es el jugador con más partidos disputados con la camiseta de la Selección Mexicana, tras superar la marca que tantos años ostentó Claudio ‘ el Emperador’ Suárez, hay varios futbolistas en activo que, al menos, superan el medio centenar de juegos.

LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN MEXICANA CON 50 O MÁS PARTIDOS A 50 DÍAS DEL MUNDIAL 2026

De los jugadores habituales en la Selección Nacional de México rumbo a la Copa Mundial 2026 el que más partidos disputados tiene es el portero Guillermo Ochoa, con 152, aunque todo indica será difícil de que sea titular en esta nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA, aunque su experiencia puede pesar a su favor en una decisión definitiva por parte del ‘Vasco’ Aguirre.

Bajo la misma de los jugadores en activo con 50 o más partidos disputados con la camiseta del Tricolor aparece Raúl Jiménez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Charly Rodríguez; de estos tres militan en el futbol de Europa.

Estos son los principales jugadores que han sido habituales en las convocatorias de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 con 50 o más partidos con la Selección Mexicana: