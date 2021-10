El Atlético de Madrid dejo escapar puntos que le pueden pesar al final de la temporada. El cuadro rojiblanco era favorito para vencer al Levante, un equipo que no ha ganado esta temporada y que es penúltimo de la clasificación; sin embargo, no lograron aguantar la ventaja y terminaron empatando 2-2. Héctor Herrera volvió a salir de titular en un partido, algo que no ocurría desde la Jornada 6 cuando arrancó ante el Getafe y jugó 84 minutos.