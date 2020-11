Javier Aguirre revela contacto directo con equipos de tres países

"Sí, ya tengo varias entrevistas con equipos de la MLS, ha habido rumores pero, honestamente, solo ha habido dos equipos que me han contactado directamente", dijo a un canal estadounidense.

"También dije que tengo oportunidades en Japón, dos oportunidades, y también en España, estoy esperando acá, vivo en España, no soy muy popular pero todo mundo me conoce, me podría quedar aquí".