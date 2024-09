“Están buscando la manera, viendo cómo agarrar un rumbo, desconozco cuál es la planificación que hay en la FMF. En este momento qué mejor persona y perfil para agarrar la Selección Mexicana que Javier Aguirre, un hombre mexicano, con toda la experiencia, sin lugar a duda el mejor técnico mexicano que ha habido hasta el momento… me gustaría a mí tener la mitad de lo que ha hecho Javier Aguirre en el mundo del futbol. Es una persona frontal, lo conozco bien, lo aprecio, seguimos teniendo una buena comunicación”

“Y se suma Rafa, Rafa es un perfil que se luce muchísimo, por todo lo que es, por su personalidad, experiencia, no solamente es llegar, es mantenerse en el futbol europeo en un club como Barcelona, cinco Mundiales, creo que Rafa tiene muchísimo que aportar. Deseo que pueda meter su cuchara para poder volcar todo eso que trae, generar esa conexión y empatía con los jugadores”, mencionó Guillermo Franco.

EL FUTBOLISTA MEXICANO NO TIENE HAMBRE DE SALIR

Guillermo Franco también lanzó una crítica hacia los futbolistas mexicanos de no querer salir de su zona de confor t para ir a probar suerte al extranjero y agregó que también los jovenes necesitan apoyar a los jovenes para que puedan jugar en otro país.

“Cuando yo llegué al Villareal de España en 2006 que empiezo a hablar con compañeros españoles y me empiezan a preguntar que cuáles son los salarios que se ganan en México, ellos me decían ‘Guille, consígueme empleo en México, me quiero ir a jugar allá, voy a ganar casi el doble de lo que gano aquí’. Se paga muy bien y eso lamentablemente es contraproducente con el querer irse , cae uno en una de confort y se pierde de lo enriquecedor que es que tú te vayas a otro lugar, que piques piedra, que conozcas otra cultura, que pases hambre, todo eso enriquece mucho a la persona y luego enriquece mucho si ese jugador viene a la liga mexicana o se suma a la selección”