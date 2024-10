“Entiendo la excitación del momento y más en un país como México que vengo siguiendo desde hace años, he tenido la oportunidad de venir a jugar aquí. México me da la sensación de que los resultados tenían que ser ayer, no mañana. Los procesos también deben tener más solidez, calma, todos queremos ganar, es un partido que va a servir tanto en el proyecto de Javier Aguirre como de Pochettino, no creo que tenga incidencia directa. Hay que entender que va a ser un partido que no es la final de la Copa del Mundo, pero tenemos que tomarla como si fuera”, mencionó Mauricio Pochettino.