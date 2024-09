“La última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y luego fui un cabrón porque me llamó ya desde Monterrey cuando sabía que ya estaba internado y no le conteste dos veces ya están en selección nacional y ya cuando le hable ya no podía él hablar y me entró una tristeza porque tengo dos llamadas en mi teléfono de André y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez, él sabe que lo quise mucho y estoy rezando por su descanso”., mencionó el Vasco en entrevista con David Faitelson.