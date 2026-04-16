Guatemala Luis Fernando Tena regresa a Guatemala tras operación de vesícula El entrenador de la selección nacional fue visto en las últimas horas en territorio centroamericano para poner fin a los rumores.

Video ¿Por qué tan escondido? Así fue visto Luis Fernando Tena en Guatemala

Luis Fernando Tena, técnico de la selección de Guatemala, fue visto en las últimas horas en territorio centroamericano para poner fin a los rumores.

El entrenador del combinado nacional asistió al Estadio Manuel Felipe Carrera con victoria del Municipal 1-0 ante Comunicaciones, un clásico de la liga chapina.

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Luis Fernando Tena: Razón de rumores de su salida



Luis Fernando Tena regresó a la actividad deportiva tras varias semanas de ausencia por motivos de salud, donde fue operado en México.

En algún momento s e habló que su estado de salud no era el ideal para Tena, por lo que se le recomendaba dejar sus funciones, algo que fue desmentido posteriormente.

La intervención quirúrgica fue en la vesícula en la Ciudad de México, la cual requirió varios días de reposo, tranquilidad y cero estrés.

Eso hizo que Luis Fernandon Tena no viajara a Italia en la Fecha FIFA de marzo pasado, donde Guatemala fue goleada por Argelia, quien se prepara para el Mundial 2026.

El timonel estuvo observando de cerca el partido junto a su asistente técnico, Salvador Reyes, quien fue el encargado de dirigir a la Selección en el encuentro amistoso contra Argelia.