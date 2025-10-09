    Mundial 2030

    Infantino estudia cambiar fechas de los Mundiales para evitar altas temperaturas

    Así lo dijo este jueves desde Roma el presidente de la FIFA en la asamblea de la European Football Clubs (EFC).

    Jaime Bernal.
    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió este jueves la puerta a modificar las fechas de los próximos Mundiales, a partir de la edición de 2030, con el argumento de que las altas temperaturas veraniegas dificultan la disputa de partidos en algunos países.

    “Parece evidente que no se puede jugar en ciertos lugares durante el verano. Tal vez debamos cambiar el calendario”, declaró Infantino tras su participación en la asamblea anual de la European Football Clubs (EFC), celebrada en Roma.

    El dirigente recordó el precedente del Mundial de Qatar 2022, que se jugó entre noviembre y diciembre por motivos climáticos.

    El mandatario suizo insistió en que la FIFA mantiene un debate abierto sobre el tema: “ Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo tenemos que tener la mente abierta”.

    Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y de la EFC, pidió prudencia antes de tomar una decisión definitiva. “ No debemos temer a los cambios si son para mejorar, pero tenemos que escuchar a todos los actores: clubes, jugadores y entrenadores”, señaló.

    La discusión sobre el calendario internacional continuará en los próximos meses con la participación de más de 800 clubes asociados a la EFC.

