Hugo Sánchez perdona a Mejía Barón por la polémica en Mundial EUA 94

A final de cuentas, Hugo Sánchez no entró al campo, México fue hasta los penales en donde quedó eliminado ante un conjunto de Bulgaria que tenía entre sus filas a jugadores como Stoichkov y Letchkov. No es un secreto que por muchos años, Hugo Sánchez no tomó de la mejor manera este hecho y cargó contra Miguel Mejía Barón, pero ahora, las cosas son diferentes, ral y como lo relató el propio Hugo Sánchez.

"Como jugador y en el nivel en el que estaba, no quería hacer el ridículo, ni quería perjudicar a la selección para que, jugando yo de mediocampista, pero después con el tiempo me hice entrenador y entendí a Miguel (Mejía Barón), pues que quería no darle facilidad, porque nos faltaba un jugador, habían expulsado a Luis García, entonces él entendió mi postura, yo entendí la suya, por eso no hizo los cambios".