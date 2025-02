Khalid bin Bandar Al Saud, embajador saudí en Reino Unido, señaló en entrevista que debido a su cultura no habrá venta de cerveza en la justa mundialista, pero aseguró que la afición no necesita alcohol para divertirse.

" No, no, no habrá alcohol para nada. Como nuestro tiempo, es un país seco. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin alcohol”