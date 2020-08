Gianni Infantino asegura que no tiene nada que ocultar

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , objeto de un proceso penal en Suiza, aseguró que no tiene nada que ocultar en una carta enviada a las federaciones, donde lamenta el considerable daño causado al organismo y a él mismo.

Estos encuentros, de los que no existe ningún rastro escrito "no eran en ningún caso secretos y ciertamente tampoco ilegales", repitió Infantino, lamentando que los recientes acontecimientos hayan "causado un daño considerable a la FIFA y a mí mismo (...) Estas denuncias anónimas no tienen el menor fundamento".