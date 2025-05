“Por eso se inventó el TAS , el Tribunal y, el CAS la Corte del Deporte. Manejan situaciones de admitir o no admitir a delegaciones, admitir o no admitir atletas, marco de cómo se va a competir y con qué reglamentos, elegibilidad y muchos temas. ¿Por qué hablo de esto? El hecho que la FIFA haya sido desafiada como siempre, ¿Qué tiene Infantino que estar diciendo América o LAFC cuando todavía no ha resuelto el TAS ?

“Ya lo he dicho antes y vale la pena repetirlo, cada que los mencionemos, todos los derechos y ninguna responsabilidad. Irresponsablemente, cuando el TAS no había dicho nada, como si él supiera lo que el TAS le iba a decir. Y de hecho a la FIFA no suele caerle muy bien el caso, porque a la FIFA no le gusta que le digan que no”.