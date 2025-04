Infantino confirma juego América vs. LAFC si TAS ratifica expulsión de León

¿Barcelona tambien sería opción para asumir el lugar de León?

“Por supuesto que esa posibilidad está abierta, no la descarten. Barcelona o cualquier otro, no tiene que ser un equipo europeo, puede ser de otro lugar del mundo. Por reglamento la FIFA tiene esa capacidad y yo creo que una solución puede ser ‘no voy a tener a nadie contento en Concacaf, mucho menos en México, entonces no va a ninguna de esa zona', lo cual sería lamentable que ese fuera el desenlace”, dijo Farías.