Tuca se enteró en pleno partido cómo funciona nueva regla de FIFA

Sin embargo, reveló que no tenía claro si la sustitución contaría entre los cinco cambios a los que tiene derecho el entrenador o sería un cambio extra, misma que investigó durante el partido con la cuarta árbitro.

“Aquino, el cambio es necesario, hay un reglamento nuevo que un jugador que tenga un choque de cabezas y parezca que sufre algo de conmoción, es casi la obligación de cambiarlo, infelizmente en el partido, preguntaba a la cuarta oficial y una cosa que debemos investigar es cuándo nos platicaron sobre el cambio, que no contaba.

A la hora de preguntar, me decían que el doctor tenía que dar un dictamen o un papel a la banca para que no contara el cambio. Aquino está en observación, pero gracias a Dios está bien. Se le van a hacer los exámenes de rutina para que no tenga ningún problema. Esperamos que pueda estar al 100 por ciento para el otro partido”, explicó.