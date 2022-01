Rayados: Aguirre da fecha para la vuelta de los seleccionados al Mundial de Clubes

“Un Cruz Azul distinto que defiende muy bien, siempre lo ha hecho, desde que fue campeón defiende muy bien, el año pasado defendió bien, pero en el ataque sí que ha cambiado porque perdió mucha gente. No está Cabeza (Jonathan Rodríguez), no está Pol (Fernández) que no ha llegado, Piojo (Alvarado), no está Orbelín, no está Romo, no está Yotún, gente que llevaba el peso del equipo ofensivamente hablando”, indicó.