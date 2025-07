El defensor español señaló que Monterrey entregó el alma, pero que no supieron aprovechar las ocasiones que generaron frente al arco del cuadro alemán y que eso fue clave.

“La verdad que hoy no hay que vender nada, tanto el aficionado como el público que sabe un poco de futbol ha visto que el equipo se ha entregado en alma , ha entregado todo, al final en el futbol sale cara o cruz y hoy nos tocó sufrir la derrota, p ero con un orgullo tremendo, con la cabeza en alta, de haber jugado bien al futbol desde principio a fin ”

“Sabíamos que el Dortmund tenía esa eficacia en la contra, en la primera parte estuvieron acertados, las dos que tuvieron la metieron y en este tipo de partidos esos detalles marcan la diferencia, nos vamos con la consciencia tranquila de haber jugado bien, las cosas a veces no salen como uno quiere, tuvimos muchísimas ocasiones, no supimos aprovecharlas como en otros partidos y te da pena irte de un Mundial de Clubes, pero hoy todo mundo se siente orgulloso de cómo hemos representado a Rayados, no toca seguir pa'lante, nos servirá para seguir creciendo como equipo”, mencionó Ramos.