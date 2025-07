Domenec Torrent, director técnico de Rayados , habló tras el partido de Octavos de Final, Borussia Dortmund vs. Monterrey en el Mundial de Clubes , en el que fue eliminado en tiempo regular en un partido vibrante.

El estratega del conjunto regiomomtano se dijo orgulloso por la actuación de su club en el torneo de la FIFA, donde no les alcanzó para llegar hasta los Cuartos de Final, incluida una jugada que parecía penal a su favor hacia una fase donde Real Madrid esperaba.

“Hemos perdido, cuando pierdes no estás feliz, pero creo que los muchachos han jugado muy bien, en otras fases mucho mejor, tuvimos ocasiones de gol, con eso me quedo, no nos alcanzó.