"Con respecto a Tigres , sinceramente no sé como lo sientan, nosotros cuando nos tocó ir, sí sentimos que representamos y tuvimos la posibilidad de mostrarle al mundo como se juega en México. Si bien Monterrey no representa a todos, nadie se esperaba que juguemos asi con Liverpool , no por Monterrey, si no por la Liga Mexicana . Deseo que Tigres vaya por el mismo camino, les deseo lo mejor, para el bien de la liga mexicana, para que siga creciendo", indicó el zaguero.

"Mi situación es algo que no me desespera, tengo hasta mitad de año con el club y en mi mente está disfrutar del camino, de estos seis meses de contrato. Cuando llegue el momento, entre el club, yo y mi familia veremos que pasa", aseveró.

“De lo que se habló en contra eso no podemos hacer nada. Es pescado podrido que vendieron, no tienen nada para comprobar nada, no hay pruebas. Pasa acá y en todos lados, yo que soy mas grande estoy acostumbrado, no me afecta que hablen. Nosotros tenemos que seguir demostrando a nuestra gente que estamos en el buen camino, donde si bien el objetivo no es a corto plazo, es al final del campeonato, fecha a fecha el equipo va mostrando la intensidad que se jugaron estos partidos, porque es la que manejamos todos los entrenamientos, es a lo que nos obliga e inspira", apuntó.