Mundial de Clubes Mikel Arriola dice que México tiene los elementos para realizar el Mundial de Clubes El directivo del futbol mexicano aseguró que el país tiene con que presentar la candidatura para la competencia.

Video México tiene con que para presentar candidatura para Mundial de Clubes

México cuenta con lo necesario para presentar, en su momento, la candidatura para ser el anfitrión del Mundial de Clubes.

Así lo aseguró Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF.

PUBLICIDAD

"Estamos obviamente en una posición muy relevante para el Mundial 2031 femenil, pero también vamos a ser anfitrión del premundial Sub 20 que genera también un espacio para los Juegos Olímpicos", explicó en entrevista.

Todo ello ayudaría a que México, en su momento, pueda presentar una candidatura para albergar la citada justa.

"Entonces eso es otro elemento adicional que FIFA, y Concacaf, nos han reconocido. Y sí, sin duda, siendo miembro del comité de FIFA de competencias de equipos varoniles, México tiene los elementos, sabiendo cómo está creciendo esa competencia el número de clubes, tiene los elementos para en su momento, presentar su candidatura para el Mundial de clubes", aseguró el directivo.

Mientras tanto, el Mundial de Clubes del 2029 Brasil solicitó a la FIFA en enero ser sede del Mundial de Clubes 2029. Catar también ha expresado sus deseos de ser sede del máximo torneo internacional a nivel de clubes.