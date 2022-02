Moreno no ofrece disculpas por eliminación de Monterrey en Mundial de Clubes

"Sentimos la desilusión, la tristeza de no haber calificado, de no haber ganado el partido. Entendemos la frustración que pueda llegar, pero, ¿disculpas?, hemos intentado, luchado, yo creo que cuando se tienen que pedir disculpas es cuando dejas de hacer cosas o cuando el esfuerzo no se da o la lucha no se da".