César Montes y las protestas a Monterrey: "Muchas veces se exceden"

"Era importantísimo ganar, sabemos que tenemos algo enfrente que es la liga y vamos a ir por ella. Lejos de estar sufriendo, porque no pude estar con mis compañeros, pero igual me siento partícipe de lo que sucedió estando de lejos solo me tocaba apoyar a mis compañeros por cuestiones extra cancha, qué más me hubiera gustado en la cancha el partido pasado, a última hora pude venir y aportar en este partido".