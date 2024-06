Giacomo Raspadori, delantero de Italia y el Napoli, aseguró que su selección puede hacer daño a España este jueves, en la segunda jornada de Eurocopa 2024, y analizó los peligros de los de Luis de la Fuente, de los que destacó la intensidad y el robo de pelota.

Criado en el Sassuolo y ahora como relevo de Osimhen y Kvaratskhelia en su club, Raspadori habló desde la tranquila localidad de Iserlhon, a unos 40km de Dortmund, donde Italia prepara el torneo.

"Por cómo estamos analizando España, podemos hacer daño. Tenemos que concentrarnos en nosotros, nos encontramos con un rival de nivel, han hecho un debut increíble. Sabemos nuestro valor, nos concentramos en nosotros porque tenemos todas las cartas para poder hacer daño", declaró este martes en rueda de prensa.

"El peligro de España es su presión tras pérdida. Tenemos que poner el balón en seguridad una vez recuperemos porque ellos buscan el robo rápido para crear una ocasión, es uno de sus mayores peligros", añadió.

El delantero analizó también el partido de España contra Croacia y las claves para la victoria ibérica.

"Lo que hemos notado es la intensidad, la diferencia fue la intensidad con y sin balón. Es un aspecto que tenemos que intentar igualar. Tenemos que estar muy atentos a esto", advirtió.

Raspadori no ha tenido mucho protagonismo esta temporada, pero estuvo a las órdenes de un Luciano Spalletti, actual seleccionador, que lo conoce bien, con el que fue campeón del 'Scudetto' y que siempre cuenta con él. Ahora, en Italia, tiene también un papel secundario, pero se presenta como una gran alternativa para el ataque azzurro.

"Creo que lo estoy peleando al máximo, como hacemos todos los 26 que estamos aquí. El objetivo es poner en dificultad al míster en las decisiones, rindiendo al máximo para poder tener la ocasión de jugar", comentó sobre su situación personal.

"Soy un chico ambicioso, así que el objetivo es buscar mi hueco. A mis 24 años no me considero un joven en el futbol. Me gustaría tener continuidad, es por lo que trabajo cada día", añadió y destacó el buen hacer de su técnico: "Spalletti trasmite motivación todo el rato. El tiempo que tenemos con respecto a un club es menor, así que intenta transmitirlo todo más rápido, tenemos que estar acertados para lograr tener una identidad que cada uno de nosotros 26 reconozca y llevarla después al campo".

'Jack', como es apodado, ya fue campeón de Europa en 2021: "Estoy más maduro desde el punto de vista del futbol, de mis posibilidades. Era inesperado haber estado en el Euro 2021".

Su poca participación este año fue uno de los temas más tratados en la rueda de prensa: "No me siento infravalorado, estoy con la camiseta de Italia jugando un europeo con otros 26 elegidos. Sería una falta de respeto para otros jugadores decir eso", dijo.

Y cuando se señaló a Osimhen y Kvaratskhelia como culpables de esa falta de continuidad, Raspadori cortó por lo sano al tiempo que disipó cualquier duda sobre su estado físico.

"No hay culpables en mi falta de minutos, la falta de continuidad puede llevar en la selección a cierta desconfianza, pero por cómo soy yo y cómo me entreno, no pienso en no estar al 100% porque estoy al máximo", señaló.

Agradeció también a Spalletti por hacerle sentir siempre parte de la selección italiana.

"Me he sentido siempre parte del grupo de la selección. Siempre que he estado sano he ido convocado. La continuidad ayuda al jugador a exprimirse al máximo, jugar 30 partidos seguidos te aporta seguridad física y táctica. Estás más suelto luego en el campo. Pero cuando estás convocado en un momento en el que no juegas significa que la estima del seleccionador es alta", apuntó.

