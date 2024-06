Nico Williams, orgulloso por su actuación como el mejor del partido

"Me he encontrado increíble. Al final, mis compañeros me dan todas las facilidades para ese uno para uno, que es mi fuerte. Cuando te vas la primera, tienes más confianza y me ha salido todo muy bien hoy", valoró en la rueda de prensa tras recoger el galardón individual que concede el panel de expertos observadores de la UEFA en cada choque de la Eurocopa.