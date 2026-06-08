Christian Eriksen Eriksen está bien y será dado de alto en muy pronto El mediocampista de la selección danesa se desmayó el domingo, de nuevo, durante un juego ante Ucrania.

Video Christian Eriksen está bien y será dado de alto en muy pronto

Luego del nuevo susto y desmayo que se llevó Christian Eriksen el domingo durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, se anunció que se encuentra en buen estado y será dado de alta muy pronto.

Así lo informó la propia federación danesa de futbol vía un comunicado en sus redes sociales.

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"Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa", aseguró el médico del representativo europeo, Morten Boesen, en un comunicado publicado en la red social X.

Nuevo colapso de Eriksen

Y es que Eriksen, a los 65 minutos del partido, se llevó las manos al pecho y se desplomó. De inmediato fue atendido. Perdió la conciencia durante breves momentos, pero se recuperó rápidamente, pudo hablar y salió del campo caminando para ser trasladado al Hospital Universitario de Odense.

Hay que recordar que en la Eurocopa del 2021, le ocurrió algo parecido en el juego ante Finlandia desde entonces usa un marcapasos. Pudo retomar su carrera con los cuidados pertinentes y se sabe que lleva un desfibrilador automático en su cuerpo para estos casos.

Tras el incidente, el juego entre Dinamarca y Ucrania fue suspendido.