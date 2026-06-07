Dinamarca Christian Eriksen colapsa nuevamente en partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania El partido quedó suspendido tras la emergencia médica.

Video Drama: Eriksen colapsa otra vez en pleno partido con Dinamarca

Las alarmas en el mundo del futbol se han encendido nuevamente a días del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 luego de que Christian Eriksen colapsara nuevamente en pleno partido.

Se llevaba a cabo el juego amistoso entre las selecciones de Dinamarca y Ucrania --ninguna calificada al Mundial 2026-- cuando a mitad del segundo tiempo con el marcador a favor de los daneses (2-1), Eriksen colapsó sobre el césped provocando la reacción inmediata de los jugadores y el cuerpo técnico.

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Tras algunos minutos, Eriksen fue atendido por miembros del servicio médico y trasladado en ambulancia, aunque se desconocen los detalles hasta el momento.

El partido quedó cancelado y los jugadores de ambas selecciones, claramente consternados, se reunieron sobre la cancha para armar un círculo en señal de solidaridad con el jugador danés.

Cabe recordar que Christian Eriksen sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la Eurocopa de 2020, el 12 de junio de 2021, mientras jugaba el primer partido de la fase de grupos con Dinamarca ante Finlandia en el Parken Stadion de Copenhague.

CUERPO MÉDICO DE DINAMARCA SE PRONUNCIA SOBRE EL CASO DE ERIKSEN

Minutos después de las sensibles imágenes del colapso de Christian Eriksen en juego amistoso ante Ucrania, la Selección de Dinamarca lanzó un comunicado citando a Morten Boesen, doctor del combinado europeo.

"Christian se encuentra bien y salió caminando de la cancha. Como lo veo, el marcapasos funcionó como debía. Perdió la conciencia brevemente, pero la recobró de inmediato, nos mantuvimos en contacto rápidamente.

"El jugador será examinado en el hospital para averiguar qué provocó el incidente. Estamos en directo contacto con él y con el cuerpo médico del hospital.