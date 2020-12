"Una vez estábamos en su habitación y yo también con problemas... estaba llorando y empezó a lagrimear y le pregunté de qué se había acordado, y me dijo: «Presi, te voy a decir algo, he hecho tantas cosas buenas en este último tiempo y solo me refieren las malas»", añadió.

"Me dijo: «Ve lo que nos cuesta a la gente volver a cambiar la percepción, reintegrarnos a la sociedad, quitarse los prejuicios». Esa noche lloró y lloramos como niños, porque es cierto. Él me decía: «Yo lucho contra los prejuicios. Mis hijas se quejan de mí y cuántas cosas no he hecho yo por ellas. Se acuerdan de que me peleé con su mamá, pero yo he seguido». Como persona eran tan frágil, como tú, como yo o quizá más.