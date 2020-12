Diego Armando Maradona fue auténtico y con gustos muy particulares: tener un Camaro fue un 'gusto' que se dio cuando fue técnico de Dorados, aunque el auto fue rentado, pues sus asistentes sabía que pronto le pasarían las ganas de usarlo.

"Un día llegó al entrenamiento y me dijo: «Presi, quiero un Camaro» y dije: «Háblenle a la agencia y que traigan uno de muestra, a ver que tal». El de la agencia se viene de volada cuando supo que era para Diego. «Tú no sabes que yo corro Fórmula 1». Y se mete como los duques de Hazard, por la ventana, arranca y se va", recordó Antonio Núñez en Versus Digital, presidente de Dorados.

«Y dice: "aparte me gustó el color». Le dije: «Oye, Diego, pero no tengo dinero para eso», me respondió: «Dile a Jorgito que digo yo que me lo compre»", recordó el directivo. v

Pero Maradona tenía gustos tan particulares como esporádicos, por eso, la gente de su staff dieron un claro consejo a los directivos de Dorados.

"Maxi me dijo: «Tranquilo, yo ya sé qué hacer. Dile que cuándo nos cobra porque nos lo rente un mes... se le va a olvidar». Rentamos el Camaro un mes y nunca más se subió al carro... nomás lo quería ver en la cochera. Eran de esas aventuras todos los días", contó Núñez.

MARADONA PIDIÓ LLEGAR A DORADOS

Diego Armando tenía ganas de volver a dirigir y de hacerlo, específicamente, en México. Por eso él mismo llamó a Jorge Hank para llegar a un acuerdo.

"Estábamos en Cancún y recibo una llamada de Argentina y me habla Cristian Bragarnik y me dice: «Presi, a ver, vengo saliendo de una comida y yo no represento a Diego, pero me dijo que le consiguiera trabajo y le gustaría México, y yo sé que tienes que cambiar de técnico». Has de cuenta que me pegaron un puñetazo en la cara cuando me dijo que estábamos hablando de Diego Maradona y me quedé como anonadado y dije: «Pues puede ser, porque el equipo viene jugando bien.

"Si hacemos un cambio drástico puede ser que cambiemos la historia». No pasaron ni cinco minutos cuando Jorge me habla todo enojado y me dice: «¿Qué te pasa, por qué andas de ocurren?», entonces yo le dije: «A ver, espérame, yo les dije que por mi parte creía que pudiera funcionar, pero yo no lo di como un hecho». En ese inter, le habla Diego a Jorge directamente; yo no sé qué le habrá dicho».

Incluso, Núñez iroinizó con la velocidad que tuvo Maradona para presentarse en Culiacán

"Ahí fue cuando nos cae a todos el 20. Eso fue un sábado; Diego toma el vuelo el miércoles. Tú contrata a cualquiera, al Profe Cruz, a Vuce... te tardan más. Cuiando iba a tomar el vuelo por la noche, me habla Jorge y me dice: «Toño, ¿estamos conscientes de que somos los nuevos jefes de Diego Maradona»".

El resto, ahora es historia.