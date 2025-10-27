Video Captan a Dani Alves en su nueva y extraña faceta en España

El futbolista más ganador de la historia fue captado en una iglesia evangélica de Girona, España como predicador dedicando un sermón a los fieles presentes.

Personas cercanas a Dani Alves aseguran que el brasileño ha buscado refugio en la fe cristiana evangélica tras ser absuelto por el caso de agresión sexual contra una mujer hace algunos años, lo que terminó por retirarlo del futbol profesional.

En el video que circula en redes se puede escuchar a Alves asegurar que ha hecho "un pacto con dios" y pide tener fe, pues él es un ejemplo de ello.

Sin embargo, el recibimiento de la nueva faceta del brasileño no ha caído del todo bien a los internautas, quienes creen que su refugio en la fe no es del todo genuino.