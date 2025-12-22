    Dani Alves

    Dani Alves, cerca de comprar un club en Portugal para volver a jugar futbol

    El exlateral de Pumas y Barcelina busca la adquisición del São João de Ve, un modesto equipo luso donde pretende regresar a las canchas.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Video Última hora: Dani Alves podría regresar al futbol profesional y en un club de Europa

    Dani Alves podría volver a jugar al futbol profesional en un escenario inesperado: un club de su propiedad. El exlateral brasileño, con pasado en Pumas y en el FC Barcelona, estaría cerca de concretar la compra de un equipo de la tercera división de Portugal, operación que realiza junto a un grupo de inversores.

    Según información de ESPN Brasil, las negociaciones avanzan para adquirir al São João de Ve, club que se ubica en la décima posición de la Serie A del tercer escalón del futbol luso. Dentro de este plan, Alves evalúa incorporarse como jugador durante seis meses.

    A sus 42 años, el brasileño analiza un regreso a las canchas tras haber interrumpido su carrera en enero de 2023, en medio de un proceso judicial tras ser acusado de violación en España. Tras la sentencia absolutoria emitida en marzo, el exdefensor busca cerrar su trayectoria deportiva de manera activa.

    En semanas recientes, Alves volvió al foco mediático al mostrar su faceta como predicador religioso, actividad que, según ha declarado, define su actual estilo de vida.

    A lo largo de su carrera militó en clubes de élite en Europa y América, incluyendo su paso por los Pumas de la UNAM en la Liga MX, antes del abrupto cierre de su etapa profesional. El proyecto apunta a un cierre simbólico de carrera futbolística llena de triunfos.

