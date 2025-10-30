Cristiano Ronaldo Jr., con 15 años, presume su primer auto y es un Lamborghini

Video Vale una millonada” Cristiano Jr., con 15 años, presume su primer auto

El joven, de apenas 15 años compartió la noticia en su cuenta de Instagram, despertando la curiosidad de los seguidores del delantero del Al-Nassr.

El vehículo no parece ser un modelo nuevo, ya que “en 2025 experimentó una serie de cambios estéticos que no incorpora esta unidad”, lo que sugiere que podría tratarse de uno de los automóviles de la amplia colección de Cristiano Ronaldo padre.

En su momento, este modelo tenía un precio aproximado de 265.000 euros, según datos del mercado europeo.

El Urus S está equipado con un motor V8 biturbo de 650 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h. Potencia de sobra para un adolescente que, por ahora, solo podrá disfrutarlo como acompañante.

De acuerdo con la normativa de Arabia Saudita, Cristiano Jr. deberá esperar hasta los 18 años para conducirlo libremente, aunque podrá hacerlo de forma limitada a los 17, con una licencia temporal de aprendiz y bajo supervisión adulta.

Cristiano Jr. debuta en la selección Sub-16 de Portugal

Cristiano Jr. debutó este jueves con la selección Sub-16 de Portugal y participó en la victoria lusa en el Torneo de la Copa de las Federaciones sobre la anfitriona Turquía por 2-0.

El hijo de CR7 solo entró en el campo en el minuto 89, cuando el marcador favorecía a los portugueses tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral.