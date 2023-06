Cristiano Ronaldo cree que liga de Arabia Saudita puede ser top 5 mundial

"Un ejemplo es que en Europa entrenamos más por la mañana, pero aquí entrenamos por la tarde, o por la noche... y en Ramadán entrenamos a las 10 de la noche. Esto es muy extraño, pero como les digo, estas situaciones son parte de un experiencia, recuerdos. Me gusta vivir estos momentos porque con estas cosas se aprende. Es difícil, pero no es nada que no haya visto antes".