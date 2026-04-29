Al-Nassr Cristiano Ronaldo marca su gol 970 en triunfo de Al-Nassr que acaricia el título El portugués definió de gran forma en un tiro de esquina, con una celebración pletórico.

Video Al-Nassr masacra al Al Wasl con el gol 969 de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó su gol 970 para seguir a la caza de su gol mil en toda su carrera, en el triunfo del Al-Nassr 2-0 ante el Al-Ahli en la Liga de Arabia Saudita.

El partido correspondiente a la Jornada 30 del campeonato saudí, acercó más al cuadro de CR7 al título de liga con 12 puntos por jugar y 8 de ventaja sobre Al-Hilal que tiene un partido pendiente.

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El golazo de Cristiano Ronaldo, el 970



En un partido cerrado entre el líder Al-Nassr y el tercer lugar de la liga, como lo es Al-Ahli, el marcador estuvo cerrado durante tres cuartos del encuentro, hasta que llegó Cristiano Ronaldo.

En un tiro de esquina cobrado por Joao Félix, se desmarcó a primer poste para ganarle al defensa que lo cubría, se alzó para rematar a palo cambiado y colocarla en el ángulo y poner el 1-0.

El gol, más allá de significarse el 970, tuvo la esencia y la aura posterior con un baile épico de Cristiano, como muy pocas veces se le ha visto.

Es que el Al-Nassr está cerca, por fin, de ganar el título de la Liga de Arabia Saudita tras varios años como segundo del Al-Hilal, asigantura pendiente del portugués en su aventura en Asia desde tres años.

El segundo gol del partido llegó gracias a Kingsley Coman en la recta final del partido para poner al cuadro 'amarillo' con 79 puntos en el liderato.

El próximo domingo Julián Quiñones, quien anotó doblete este miércoles para ser líder de goleo, visitará a Cristiano Ronaldo y al Al-Nassr con la posibilidad de ver campeón al lusitano.