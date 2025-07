" De Milán, me siento como en casa, le doy gracias a Dios que me dé esa oportunidad. Se han filtrado rumores que iba a salir, pero estoy muy bien ahí, he hablado con la directiva, cuerpo técnico. La idea es que me quede, trataré de mostrar mi mejor versión. No quiero desaprovechar una oportunidad como estas, quiero dar lo máximo de mí, además se viene el Mundial en casa", aseguró.