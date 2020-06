“En el túnel rumbo al campo, salí al final y vi que iba hablando Trapattoni con Totti, se iban riendo y me daba la sensación de que de los mexicanos, quizás de los uniformes, las formas, las figuras, zapatos, menospreciando, era mi interpretación y me dio bastante coraje”, reveló Aguirre quien después contó cómo el propio estratega europeo le pedía clemencia en el duelo que acabó igualado 1-1.

“Los teníamos 1-0, luego nos empatan y con ese marcador ellos clasificaban y yo recuerdo que Trapattoni, me decía ‘ya mister, ahí muere’, aunque yo no le hacía caso, quería que no corriéramos, y le gritaba a Carmona y le decía que ya no corrieran. Y digo lo humillante que debió ser para ellos que primero se reían de nosotros y luego que no corriéramos”.