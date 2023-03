Zamorano le pide a Xavi y al Barcelona "que no se hagan las víctimas" ante Real Madrid

“Cuando uno escucha a Xavi, no sé, parece que se está lavando las manos antes de ensuciárselas. No me gusta. Xavi ya lleva tres o cuatro veces cuando se enfrenta al Real Madrid de traspasar toda su responsabilidad como si estuviera en el Getafe o Leganés”, comenzó diciendo el ‘Bam Bam’ Zamorano en Misión Europa de TUDN.