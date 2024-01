Javier Aguirre admitió que pese a que el Tenerife está una categoría por debajo del Mallorca, "no se vio la diferencia, nos incomodaron, no nos dejaron jugar, no teníamos espacio, a ratos fueron superiores, nos compitió de tú a tú, no dieron patadas, jugaron al fútbol y desafortunadamente para ellos, tiene que ganar alguien y así es el fútbol".