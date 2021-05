¿Qué partidos de la Copa América iban a celebrarse en Colombia?

Colombia renunció a la sede de la Copa América 2021, que realizaría en conjunto con Argentina, debido a la escalada de la pandemia del covid-19 y a las protestas en distintas ciudades por la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque.

Ambos países postularon a cuatro ciudades sede. Colombia, particularmente, tenía la sede de la Final, a realizarse el sábado 10 de julio.

El 20 de mayo pasado se anunció a Argentina como sede única del evento, para así echar por tierra la posibilidad de que esta fuera la primera Copa América organizada por dos países.

El país cafetero tenía todos los partidos del Grupo B o Zona Norte del torneo en la primera fase, con cinco selecciones que exclusivamente jugarían en su territorio sus cuatro partidos obligatorios: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y el campeón defensor, Brasil.

Además, dos partidos de Cuartos de Final y una Semifinal se iban a celebrar en Colombia, para un total de 14 partidos, la mitad de todos los de la Copa América.

Estas eran las ciudades sede, su estadio y los partidos que tenía programados, mismos que Conmebol tendrá que reacomodar.

La capacidad mostrada en los estadios corresponde a su aforo total.

Barranquilla, Colombia

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Capacidad: 46,788

Colombia vs. Ecuador - 14 de junio, 8:00 PM ET / 7:00 CT / 5:00 PT

Colombia vs. Brasil - 24 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Final - 10 de julio, 6:00 PM ET / 5:00 CT / 3:00 PT

Bogotá, Colombia

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’

Capacidad: 36,343

Venezuela vs. Ecuador - 21 de junio, 4:00 PM ET / 3:00 CT / 1:00 PT

Ecuador vs. Brasil - 28 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Cuartos de Final, 1º Norte vs. 4º Sur - 3 de julio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Cali, Colombia

Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Capacidad: 35,405

Perú vs Brasil - 18 de junio, 10:00 PM ET / 9:00 CT / 7:00 PT

Colombia vs. Perú, 21 de junio, 9:00 PM ET / 8:00 CT / 6:00 PT

Ecuador vs. Perú, 24 de junio, 6:00 PM ET / 5:00 CT / 3:00 PT

Cuartos de Final 3, 2º Zona Norte vs. 3º Zona Sur - 6:00 PM ET / 5:00 CT / 3:00 PT

Medellín, Colombia

Estadio Atanasio Girardot

Capacidad: 40,943

Brasil vs. Venezuela - 14 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Colombia vs. Venezuela - 18 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Venezuela vs. Perú - 28 de junio, 9:00 PM ET / 8:00 CT / 6:00 PT

Semifinal, Ganador CF3 vs. Ganador CF4 - 6 de julio, 9:00 PM ET / 8:00 CT / 6:00 PT

La Conmebol informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia.

