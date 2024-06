El silbante llega a este cotejo después de pasar por muy fuerte polémica por su actuar en el partido Brasil vs. Costa Rica, sobre todo, por parte del conjunto pentacampeón del mundo.

El 'Scratch' se sintió perjudicado por la labor del mexicano después de que se anulara un gol a favor de los dirigidos por Dorival Junior y no se marcara un posible penal para la 'Canarinha'. Ambas jugadas fueron revisadas por el personal en el VAR durante el encuentro celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

CÉSAR RAMOS LE HA PITADO A MESSI EN EL PASADO



Si bien César Ramos no había dirigido un encuentro ante Argentina, sí se había encontrado con Lionel Messi en el pasado. Eso sí, cabe esperar que la 'Pulga' no tenga actividad en este compromiso en donde Argentina tiene asegurado un lugar en los Cuartos de Final y que Lionel Scaloni use a un equipo alternativo para este compromiso.